Amazon Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Amazon-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Laut einer Analyse ist die Stimmung gegenüber Amazon derzeit negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Amazon festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie von 153,42 USD eine positive Differenz von +21,24 Prozent zum GD200 (126,54 USD) auf, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen anzeigt, liegt bei 141,24 USD, was ebenfalls als positiv bewertet wird, da der Abstand zum aktuellen Kurs +8,62 Prozent beträgt. Basierend auf diesen Werten wird der Kurs der Amazon-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich wird das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Amazon-Aktie mit 69,3 bewertet, was 87 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amazon-Aktie liegt bei 31,17, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 36 in einem neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung der Kategorie als "Neutral" führt.

