Amazon Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Amazon wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,47 Punkten, was darauf hinweist, dass Amazon weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,2, dass die Aktie neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ein insgesamt "Gut", da 33 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Amazon liegt bei 183,75 USD, was einer 4,79-prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht. Daher wird das Rating als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie mit +23,76 Prozent Entfernung vom GD200 ein positives Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 163,21 USD ein positives Signal auf, da der Abstand +7,44 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Amazon-Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich bei Amazon negative Veränderungen. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich negativ entwickelt, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat. Zusammengefasst erhält Amazon in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die eingehende Analyse ergibt somit eine neutrale bis positive Bewertung für die Amazon-Aktie, wobei insbesondere die technische Analyse auf positive Signale hinweist.

