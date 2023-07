Amazon: Aktie hat ein Kursziel von 128,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Bankanalysten haben eine klare Meinung zur Amazon-Aktie – sie ist unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird bei 128,74 EUR gesehen und bietet Investoren ein Potenzial von +9,10%. Einige Analysten bleiben jedoch skeptisch.

• Amazon: -1,55% am 06.07.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 128,74 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 4,57

Gestern verlor die Amazon-Aktie an Wert und fiel um -1,55%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus jedoch insgesamt +0,36%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Während einige Experten optimistisch sind und die Aktie als starken Kauf empfehlen (34 Analysten), setzen andere eher neutralere Positionierungen (2 Analysisten) oder sehen sogar einen Verkauf (1 Analyst). Dennoch überwiegt der positive Trend mit einer Bewertung von “Kauf” durch 16 weitere...