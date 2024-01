Amazon Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und die jüngsten Bewertungen bieten interessante Einblicke in ihre Leistung.

Zunächst einmal liegt die Dividendenrendite von Amazon derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Diskrepanz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten 34 Bewertungen abgegeben, von denen 33 "Gut" und 1 "Neutral" waren. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating, auch wenn das kurzfristige Kursziel bei 153,65 USD liegt, was ein Aufwärtspotenzial von 3,05 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amazon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 128,94 USD liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 149,1 USD liegt. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, während der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Branchenvergleich des Aktienkurses. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Amazon mit einer Rendite von 69,55 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese starke Performance im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt geben die verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild der Amazon-Aktie, wobei einige Aspekte positiv bewertet werden, während andere neutral oder schlecht abschneiden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in nächster Zukunft entwickeln wird.

