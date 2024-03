Amazon Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,4 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,4 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Amazon liegt der RSI7 aktuell bei 13,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dadurch erhält das Wertpapier eine "gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Amazon weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Wertpapier als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Amazon-Wertpapier damit ein "gut"-Rating in diesem Bereich.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie aktuell als "gut", basierend auf 33 "gut"-, 0 "neutral"- und 0 "schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie als "gut"-Titel angesehen, basierend auf 16 "gut"-, 0 "neutral"- und 0 "schlecht"-Empfehlungen im zurückliegenden Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 3,1 Prozent hin, was einer "neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Amazon eine "gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche erzielte Amazon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 78,72 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +78,81 Prozent für Amazon. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Amazon 85,55 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Amazon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Amazon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amazon-Analyse.

