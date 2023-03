Amazon-Aktie als Top-Turnaround-Favorit 2023: Das steckt dahinter!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Ich kenne kaum einen Anleger, der bei dieser Geschichte nicht ins Träumen gerät. Denn es ist schon eine schier unglaubliche Erfolgsstory, die man beim Betrachten des langfristigen Chartbildes der Amazon-Aktie (WKN: 906866) erkennen kann.

Vor allem auch deswegen, weil der Aktie nach ihrem Kurssturz im Zuge des Platzens der Technologieblase wohl fast niemand mehr ein so kraftvolles Comeback zugetraut hätte. Heute ärgern sich allerdings die meisten, dass sie damals nicht beherzt zugegriffen haben.

Aber auch ganz aktuell liefern die Amazon-Papiere nicht gerade das allerbeste Bild ab. Mit 94,90 US-Dollar (03.03.2023) notieren sie derzeit nämlich knapp 50 % unter ihrem bisherigen Höchststand. Hier besteht natürlich großes Aufholpotenzial, das die Aktie sogar zum Top-Turnaround-Favoriten des Jahres 2023 befähigen könnte.

Reden wir über Cloud-Computing

Mit seinem Tochterunternehmen Amazon Web Services (AWS) ist Amazon vor Microsoft (WKN: 870747) (Azure) und Alphabet (WKN: A14Y6F) (Google Cloud) die unangefochtene Nummer 1 am Cloud-Computermarkt.

Stolze 80 Mrd. US-Dollar an Umsatzerlösen konnten von AWS im letzten Jahr erzielt werden. Auch ist hier eine unglaubliche Dynamik zu erkennen. Alleine in den letzten fünf Jahren konnte der Umsatz von AWS durchschnittlich um 37 % pro Jahr zulegen.

Es ist auf jeden Fall festzustellen, dass AWS damit derzeit den drittgrößten Umsatzbringer von Amazon darstellt. Doch genau dieser Umstand brachte die Aktie von Amazon Anfang Februar nochmals unter Druck.

Denn im vierten Quartal des letzten Geschäftsjahres hat sich das Wachstum von AWS von 28 auf 20 % abgeschwächt. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass wohl viele Unternehmen aufgrund einer eher unsicheren Wirtschaftslage auch ihre Budgets im Cloudbereich auf den Prüfstand stellen.

Wie sollte das aber nun zu einer etwaigen Turnaround-Theorie passen? Auf den ersten Blick erst einmal gar nicht. Doch ich denke, dass die verstärkte Einführung innovativer Technologien wie beispielsweise die künstliche Intelligenz (KI) oder auch maschinelles Lernen (ML) das Wachstum im Bereich Cloud-Computing weiter vorantreiben werden.

Interessant ist meiner Ansicht nach auch, dass laut einer Studie von Grand View Research, Inc., der globale Cloud-Computing-Markt bis 2030 auf 1.555 Mrd. US-Dollar anwachsen soll. Woraus sich für Amazons AWS als den größten Anbieter im Cloud-Sektor meines Erachtens für die nächsten Jahre also noch ein enormes Wachstumspotenzial ableiten lässt.

Amazon bleibt ein Gigant

Mit einem Börsenwert von 968 Mrd. US-Dollar gehört Amazon zweifellos mit zu den größten Unternehmen der Welt. Und auch was die Geschäftszahlen betrifft, stellt Amazon viele andere Technologiekonzerne in den Schatten. Für das Jahr 2022 findet man in der Bilanz einen Gesamtumsatz von 514 Mrd. US-Dollar, mit dem ein operatives Ergebnis von 12,2 Mrd. US-Dollar erzielt wurde.

Gräbt man sich allerdings noch tiefer in das Zahlenwerk des letzten Geschäftsjahres ein, so stellt man fest, dass unterm Strich aber ein Nettoverlust von 2,7 Mrd. US-Dollar ausgewiesen wurde. Bei näherer Betrachtung wird jedoch schnell klar, dass dies auf eine milliardenschwere Wertbereinigung der Beteiligung am E-Auto-Hersteller Rivian (WKN: A3C47B) zurückzuführen ist.

Es ist also nicht etwa schlecht um Amazon bestellt, eher das Gegenteil ist wohl der Fall. Denn laut der Prognose von MarketScreener soll der Nettogewinn im aktuellen Geschäftsjahr bei 14 Mrd. US-Dollar liegen und bis zum Jahr 2025 sogar auf 38 Mrd. US-Dollar anwachsen. Und auch CEO Andy Jassy versichert, dass die Aussichten für Amazon langfristig hervorragend seien.

Turnaround-Potenzial ist hoch

Die Amazon-Aktie erscheint auf ihrem aktuellen Kursniveau günstig. Denn einen Abschlag von fast 50 % auf den bisherigen Höchststand halte ich bei den doch relativ guten Zukunftsaussichten des Internet-Giganten eventuell für etwas übertrieben.

Die Cloud-Sparte AWS bietet weiterhin großes Wachstumspotenzial und kann im Gegensatz zu den anderen Sparten kontinuierlich höhere Gewinne generieren. Aber auch Amazon kann natürlich kurzfristigen Entwicklungen wie zum Beispiel einer schwachen Konjunktur nicht wirklich ausweichen. Doch ich vertraue in dieser Hinsicht den von Andy Jassy bestätigten guten langfristigen Unternehmensaussichten.

Eine Investitionsthese könnte jetzt also durchaus darin bestehen, dass die Amazon-Aktie bald in einen Turnaround übergeht. Und es wäre ja auch wirklich nicht das erste Mal, dass ihr so etwas grandios gelingt. In einigen Jahren könnte man rückblickend also eventuell feststellen, dass gerade zum jetzigen Zeitpunkt ein Einstieg genauso lohnenswert gewesen wäre wie damals nach dem Platzen der Technologieblase.

Der Artikel Amazon-Aktie als Top-Turnaround-Favorit 2023: Das steckt dahinter! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon und Microsoft.

Aktienwelt360 2023