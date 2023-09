Amazon-Aktie: Zusammenbruch oder nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Amazon-Aktie bleibt trotz der Unsicherheiten, die der US-Markt derzeit erlebt, ein interessanter Fokus für Investoren. Mit Inflation und der Möglichkeit einer Zinsanhebung durch die US-Notenbank werden Anleger nervös. Gleichzeitig stellte die Bostoner Notenbankpräsidentin Susan Collins weitere Straffungen in Aussicht. In diesem schwierigen Umfeld schloss die Amazon-Aktie am Donnerstag bei 138 USD und zeigte eine leichte Wochensteigerung von 0,09%. Wie wirkt sich das aktuelle Wirtschaftsklima auf die Amazon-Aktie aus, und was könnten die nächsten Schritte sein?

Inflation und Zinsanhebungen: Was bedeuten sie für die Amazon-Aktie?

Die Inflation und die Ölpreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung.

Susan Collins deutet auf weitere Straffungen hin.

Hypotheken-Nachfrage fällt, was weitere Unsicherheiten für die...