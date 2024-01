Amazon Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Stimmung für Amazon hat sich in den letzten Wochen deutlich getrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Amazon-Aktie um 18,89 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben Amazon überwiegend positiv eingeschätzt, mit 33 "Gut"- und nur 1 "Neutral"-Bewertung. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 155,42 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,52 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon über dem Durchschnitt der Branche, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie ist damit aus fundamentaler Sicht überbewertet.

