RHI Magnesita NV Aktie: Jetzt geht’s rund!

Für die Aktie Rhi Magnesita stehen per 02.12.2022, 19:47 Uhr 2188 GBP zu Buche. Rhi Magnesita zählt zum Segment "Baumaterialien".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Rhi Magnesita auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rhi Magnesita haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Rhi Magnesita in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Rhi Magnesita-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Rhi Magnesita aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2750 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 25,69 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2188 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Rhi Magnesita eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre RHI Magnesita NV-Analyse vom 05.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich RHI Magnesita NV jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen RHI Magnesita NV-Analyse.

RHI Magnesita NV: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...