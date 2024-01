Amazon Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Analysten schätzen die Aktie von Amazon langfristig gesehen als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 32 die Aktie als gut, 1 als neutral und keiner als schlecht. Im vergangenen Monat wurden 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 157,74 USD, was einer Erwartung von -0,87 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf ein positives Stimmungsbild rund um die Aktie von Amazon hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die Themen rund um das Unternehmen sind größtenteils positiv. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum vier Handelssignale ermittelt, davon zwei positiv und zwei negativ, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon mit einem Wert von 73,03 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie relativ teuer erscheint und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Aktie von Amazon basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.

