Amazon-Aktie: Werbe-Revolution!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Amazon-Aktie schloss die Handelswoche bei 127 USD und verzeichnete im Vergleich zur vorherigen Handelswoche einen Zuwachs von 1,4 %. Trotz eines leicht negativen Monatstrends von -0,05 %, zeigt sich Amazon technologiegetrieben optimistisch. Der Schlüssel dazu ist die Anwendung von Generative KI in ihrer Werbestrategie. Mit mehr als 160 Millionen Prime-Abonnenten stellt Amazon eine Schatztruhe an Daten für maschinelles Lernen dar. Das Unternehmen will dadurch zielgerichtete Werbung effektiver und kosteneffizienter gestalten.

KI verbessert das Targeting von Werbung

Schnelle Erstellung von Werbeaktionen für Händler

Generative KI für auffälligere Produktbilder

Generative KI als Akteur im Werbebereich

