Amazon Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Dividendenrendite für Amazon beträgt derzeit 0 Prozent, was nahe am Durchschnittswert von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Amazon eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Amazon im vergangenen Jahr eine Rendite von 78,72 Prozent erzielt, was 87,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -9,56 Prozent, und Amazon übertrifft diesen Wert um 88,28 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Amazon liegt bei 47,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 35,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Amazon daher ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Amazon ist überwiegend negativ, und die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Amazon daher hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

