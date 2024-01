Amazon Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Dividendenrendite der Amazon-Aktie liegt aktuell bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Internet- & Katalog Einzelhandels einen geringeren Ertrag von 3,38 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf den Aktienkurs konnte Amazon in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 69,55 Prozent verzeichnen, was im Branchenvergleich zu einem deutlichen Vorsprung von 74,15 Prozent führt. Auch im Bereich des zyklischen Konsumgütersektors liegt die Rendite von Amazon um 59,15 Prozent über dem Durchschnitt. Diese überdurchschnittlichen Leistungen führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Von insgesamt 35 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 34 als "Gut" eingestuft worden, während eine Bewertung als "Neutral" vorliegt. Keine der Bewertungen fiel negativ aus. Für den vergangenen Monat ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 6 positiven und 0 neutralen Bewertungen. Insgesamt erhält die Amazon-Aktie also eine positive Einschätzung von den Analysten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon beträgt 69, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37 als überbewertet angesehen wird. Aufgrund dieser fundamentalen Einschätzung erhält die Aktie eine negative Bewertung in dieser Kategorie.

