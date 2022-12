Amazon-Aktie: Wer diese Chance nicht nutzt, ist selbst Schuld...?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Die Amazon-Aktie notiert derzeit bei rund 84,20 Euro und befindet sich damit auf dem Niveau des 24-Monats-Tiefs bei 84,08 Euro (07. Dezember 2022). In den vergangenen sechs Monaten haben Aktionäre des US-Tech-Giganten rund 19% an Wert verloren. Langfristig ist Amazon aber an der Börse ein Gewinner. Denn: Amazon-Aktie: Lohnt sich der Kauf jetzt? Amazon-Aktien haben in den vergangenen...