Amazon Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Diskussionen rund um Amazon in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein, da auch sechs Handelssignale auf eine negative Entwicklung hinweisen. Insgesamt ergibt sich das Bild von 0 Gut- und 6 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Amazon bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist. Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Bei Amazon wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zuordnen. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" kommen. Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 69,3 und liegt mit 88 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 36. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung. In der technischen Analyse ist die Amazon derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 128,69 USD ein "Gut". Der Kurs der Aktie (145,24 USD) verläuft um +12,86 Prozent über diesem Trendsignal, was ebenfalls der Einstufung als "Gut" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 144,64 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,41 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

