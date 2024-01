Amazon Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Amazon beträgt das aktuelle KGV 69, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" mit einem durchschnittlichen KGV von 37 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Amazon-Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amazon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 128,94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 149,1 USD liegt, was einem Unterschied von +15,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (145,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,69 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amazon-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Amazon ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Eine Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit negativ war, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. In dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Daher wird Amazon hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

