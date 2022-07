Amazon-Aktie: Walmart schickt Schockwellen durch den Sektor!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Nach einem schwachen Freitagshandel beginnt auch die neue Woche bei Amazon mit Kursverlusten. Am Montag sackten die Papiere des Internetgiganten um fast 2 Prozent ab, nachdem es bereits am Freitag um 1,77 Prozent abwärts gegangen war. Damit erhält die Erholungsrallye aus den vergangenen Tagen erste Risse. Es droht ein Pullback zur 50-Tage-Linie (EMA50), die in der letzten Woche erstmals seit… Hier weiterlesen