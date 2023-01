Amazon-Aktie: Stellenstreichungen abgesagt?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Es war im Gespräch, Stellen auch in Italien abzubauen. Doch nach der Ankündigung vom Anfang des Monats, in der herausgekommen ist, dass Amazon weltweit mehr als 18.000 Arbeitsplätze einsparen will, ist inzwischen die Rede davon, dass es zu keinen Stellenstreichungen in Italien kommen soll. Das hatten die Gewerkschaften in einem Video-Meeting mitgeteilt. Die italienischen Gewerkschaften FIT-CISL, Filt-CGIL und UIL Trasporti sind froh darüber, dass es für die italienischen Arbeitnehmer keinen Grund zur Sorge gibt. Es sieht jedoch nicht überall so rosig aus, denn ein Amazon-Manager bekräftigte, dass es zu Kürzungen der Belegschaft in Spanien und auch Großbritannien kommen werde.

Zeigt sich der Beginn einer Bodenbildung?

Die Amazon-Aktie ist in einen Bärenmarkt abgerutscht. Bereits Anfang 2023 sind wichtige charttechnische Marken gerissen worden. In den drei Abwärtswellen ging es zunächst bis Anfang dieses Jahres auf 81,43 USD Richtung Süden. Zuletzt zeigt sich aber eine scharfe Erholung. Doch ob es sich hierbei um eine nachhaltige Trendwende handeln wird, muss vorerst abgewartet werden. Anleger nutzen hierzu gerne den 200-Tage-Durchschnitt. Ist dieser unterschritten und fallend, so besteht weiterhin “Alarmstufe Rot”.

Die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet!

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Amazon-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

