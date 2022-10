Amazon-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon möchte in den nächsten fünf Jahren etwa 1 Milliarde EUR in die Hand nehmen, um die Elektrifizierung seines Liefer und Warenverkehrs zu bewerkstelligen. Davon sind für Deutschland ganze 400 Millionen Euro eingeplant. Damit folgt der US-Konzern dem vorherrschenden Trend, immer grüner zu werden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Amazon-Aktie jetzt zu kaufen.