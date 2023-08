Amazon Aktie: Solide Performance und 16,71% potenzieller Gewinn in den nächsten 12 Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat in den letzten Monaten eine solide Performance gezeigt und konnte sich auf einem hohen Niveau halten. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen eine positive Entwicklung von +5,18% verzeichnet. Analysten gehen davon aus, dass der Kurs in den nächsten 12 Monaten auf 144,85 EUR steigen wird, was einem potenziellen Gewinn von +16,71% entspricht.

Die Quartalszahlen für das 3. Quartal werden in 54 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Schätzungen zeigen ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal mit einem prognostizierten Anstieg um +3,10% auf 120,54 Mrd. EUR. Auch der Gewinn soll deutlich um +92,90% steigen auf 5,10 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einer positiven Entwicklung des Umsatzes um +2,70 Prozentfallen und des Gewinns um beachtliche...