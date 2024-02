Amazon Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Bewertung einer Aktie hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben sich die Aktien von Amazon auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings waren in den letzten beiden Tagen vor allem negative Themen rund um Amazon in den sozialen Medien präsent. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Darüber hinaus haben unsere Analysten Handelssignale betrachtet. Dabei wurden vier konkret berechnete Signale ausgewertet, wovon drei als "Gut" und eines als "Schlecht" bewertet wurden. Auf Grundlage der Handelssignale erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Amazon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 73,03 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Internet & Katalog Einzelhandel" von 37 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende hat Amazon im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" eine Dividendenrendite von 0 %, was 3,42 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Amazon im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 59,73 Prozent erzielt hat, was über 67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

