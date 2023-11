Amazon Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Aktienkurs von Amazon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 51,71 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -16,35 Prozent, und Amazon liegt aktuell 71,58 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Amazon aktuell bei 121,74 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 147,03 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +20,77 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt eine aktuelle Differenz von +9,56 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Amazon aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Amazon von den Analysten eine Bewertung als "Schlecht".

Von insgesamt 34 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Amazon-Aktie sind 33 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 148,61 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (147,03 USD) ausgehend um 1,08 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Amazon somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.