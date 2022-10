Amazon-Aktie: Sind die fetten Jahre vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Für die Amazon-Aktie war es bislang kein gutes Jahr. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Online-Handels- und Cloud-Services-Giganten über 20 Prozent an Wert verloren. Vorbei scheinen die Jahre, in denen Amazon jedes Mal aufs Neue überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftete. Aber ist das wirklich wahr? Die Bären vergessen so einiges Momentan scheinen die Bären die Oberhand bei Amazon zu haben. Ein weltweit… Hier weiterlesen