Amazon-Aktie: Schwarze Schafe unter den Partnern!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Online-Versandhändler Amazon stellt einen Marktplatz bereit, auf dem verschiedene Anbieter ihre Produkte anbieten können. Um den Umsatz zu steigern, platzieren Partner sogenannte Affiliate-Links. Allerdings kommt es immer wieder dazu, dass sich unter den Partnern immer wieder auch “schwarze Schafe” tummeln. Die sorgt oft für Aussehen und bett1.de hat geklagt. Das Unternehmen führt an, auch in Testberichten und unseriösen Produkttipps finden sich solche Links wieder. Am Donnerstag (8.45 Uhr) soll der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil verkünden.

Klagt nicht zum ersten Mal!

Bett1.de ist sozusagen schon erfahren. Denn bereits mehrfach kam es zur Verhandlung vor Oberlandesgerichten. Die obersten Zivilrichterinnen und -richter in Karlsruhe zuletzt skeptisch, ob Amazon hier in Haftung genommen werden kann. Immerhin sehen die Teilnahmebedingungen von Amazon vor, nur entsprechend rechtlich einwandfreie Angaben über Produkte und Dienstleistungen erlaubt sind. Für die Einhaltung wären die Partner selbst verantwortlich. Bett1 könnte so nur gegen einen einzelnen Seitenbetreiber vorgehen. Allerdings ist dies bei “Fake-Testseiten” sehr schwierig bis unmöglich.

Amazon-Aktie – Die Tendenz ist eher seitwärts!

Wie sehen die Trendindikatoren für die Aktie aus? So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Amazon-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

Amazon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Amazon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amazon-Analyse.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...