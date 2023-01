Amazon-Aktie: Schließung von 3 UK-Lagern geplant!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat angekündigt, Lagerhäuser in UK zu schließen. Es stehen nicht weniger als 1200 Arbeitsplätze im Feuer. Unter den Standorten befinden sich Hemel Hempstead, Doncaste und Gourock im Westen Schottlands. Allerdings verhält sich das Unternehmen sehr human, denn es wird den Mitarbeitern angeboten, an Aufgaben anderen Standorten zu übernehmen. Zusätzliche Arbeitplätze, 2500 an der Zahl, sollen in Peddimore und Stockton-on-Tees entstehen.

Unterdessen senkt das Analysehaus Jeffries das Kursziel für die Aktie. Zuvor war es bei 135 USD zu finden, jetzt sieht der Analyst Brent Thill den fairen Wert bei 125 USD. Derzeit handelt die Aktie allerdings bei etwa 87,20 USD. Damit ergibt sich immer noch eine interessante Chance, für eine Aufwärtsbewegung. Thill schaut insgesamt “neutral” auf die Branche.

Bärenmarkt in Gange!

Der Blick auf den Kursverlauf zeigt uns auf, dass die Kurse inzwischen in den Bereich vom Juni 2018 angelangt sind. Damit ist klar, der Trend ist zur Unterseite ausgerichtet. Es hat sich ein Bärenmarkt etabliert. Da sich Trends gerne fortsetzen, besteht durchaus die Gefahr, dass wir demnächst weiterhin abschmelzende Notierungen sehen werden.

Was zeigt die Trendanalyse für Amazon auf?

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Trendanalyse gelegt. Alles zusammen wurden 30 Parameter untersucht, davon sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Amazon-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.

