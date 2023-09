Amazon-Aktie: Rekordjagd!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Amazon-Aktie zeichnet sich durch eine positive Entwicklung in der letzten Handelswoche aus. Mit einem Kurs von 140 USD und einer wöchentlichen Steigerung von 1,8 % deutet vieles darauf hin, dass die Bullen das Ruder fest in der Hand haben. Insbesondere der gleitende Durchschnitt der letzten zehn Handelstage bestätigt den aufsteigenden Trend. Aber was steckt hinter dieser Dynamik?

Barclays-Analyse: Kursziel 180 USD

Barclays bekräftigte jüngst das “Overweight”-Rating für die Amazon-Aktie und legte ein ambitioniertes Kursziel von 180 USD fest. Ross Sandler, der zuständige Analyst, analysierte die Kreditkartennutzung von US-Kunden und kam zu dem Schluss, dass Amazons “Verkaufs-Event”-Strategie, vor allem die Schnäppchentage für Prime-Mitglieder, das Konsumverhalten beeinflusst und das Wachstum antreibt.

Kursziel: 180...