Amazon-Aktie: Prognosen und erweiterte Kooperation mit Temenos!

Die Amazon-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen weiterhin Gewinne und rückt näher an die Widerstandsmarke von 113 US-Dollar heran. Die Bullen streben einen Durchbruch an, um das Aufwärtsmomentum fortzusetzen. Analysten haben optimistische Kursziele von 122, 136 und 145 US-Dollar für das Unternehmen prognostiziert. Die positiven Prognosen basieren auf erwartetem Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren, die von rund 30 Analysten geteilt werden. Kürzlich äußerte sich auch New Street positiv zur Amazon-Aktie und bewertete sie mit einem Kauf-Rating. Obwohl der Zielpreis auf 123 US-Dollar gesenkt wurde, bleibt das Vertrauen in das Unternehmen hoch.

Neue Kooperation stärkt das Potenzial

Eine weitere positive Entwicklung für Amazon ist die erweiterte Kooperation mit dem Bankingspezialisten Temenos. Temenos hat...