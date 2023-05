Amazon-Aktie: Potenzial für weiteres Wachstum vorhanden!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Am Montag blieb die Börse in New York aufgrund des Memorial Day geschlossen, weshalb der Dollar-Kurs der Amazon-Aktie noch immer vom letzten Freitag gilt. An diesem Tag verzeichneten die Papiere des E-Commerce-Riesen an der Nasdaq einen beachtlichen Anstieg: Von 115,00 USD stiegen sie um fünf Prozent auf etwas über 120,00 USD – erstmalig seit Oktober. Die meisten Analysten sind jedoch der Meinung, dass dies für die Amazon-Aktie noch nicht das Ende darstellt und weitere Zuwächse zu erwarten sind.

Jefferies empfiehlt den Kauf von Amazon

Kürzlich hat das US-Analysehaus Jefferies seine Einschätzung für Amazon mit einem Kursziel von 135,00 USD als “Buy” beibehalten. Laut Medienberichten erwartet Analyst Brent Thill eine Erholung des profitablen Segmentes Amazon Web Services (AWS) gegen Ende dieses Jahres sowie im ersten Halbjahr...