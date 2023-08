Amazon Aktie: Positive Entwicklung und erwarteter Gewinnanstieg von +12,14% in den nächsten 12 Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Aktienkurs hat in den letzten Wochen eine positive Entwicklung gezeigt und ist um +0,23% gestiegen. Die Analysten gehen davon aus, dass die Amazon Aktie auf Sicht von 12 Monaten bei 130,92 EUR stehen könnte, was einem Gewinn von +12,14% entspräche. Aktionäre, die jetzt in die Aktie investieren möchten, könnten laut Expertenschätzungen einen Gewinn von +12,14% auf 12 Monate erzielen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen von Amazon im Vergleich zum Vorquartal entwickeln werden. Die Erwartungen der Analystenhäuser liegen bei einem leichten Umsatzplus von +8,80% und einem Gewinnanstieg von +42,90%. Auch auf Jahressicht wird mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Der Umsatz soll um +9,20% steigenfallen und der Gewinn um beeindruckende +68868%, wobei er dennoch leicht negativ bleibt.

