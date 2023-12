Amazon Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon-Aktie: Fundamentale Analyse und Branchenvergleich

Die Amazon-Aktie wird im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,3 im Vergleich zu 36,97 bei vergleichbaren Unternehmen. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Amazon-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Amazon in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Amazon in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Outperformance von +85,04 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Performance deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Amazon derzeit weniger Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild bei der Analyse der Amazon-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.

