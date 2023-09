Amazon-Aktie: Neuer Höhenflug durch KI-Investition?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Amazon-Aktie schloss am Montag bei 131 USD und konnte sich mit einem Plus von 1,3 % ins Wochenlicht setzen. Doch ein Blick auf die letzten fünf Handelstage zeigt eine negative prozentuale Veränderung von -6,1 %. Während diese Zahlen für sich sprechen, deutet ein kürzlich verkündeter Deal auf eine vielversprechende Zukunft für den E-Commerce-Riesen hin. Amazon.com (AMZN) gab eine strategische Partnerschaft mit Anthropic, einem KI-Sicherheits- und Forschungsunternehmen, bekannt. Mit einem anfänglichen Investment von 1,25 Milliarden Dollar könnte diese Partnerschaft den Kurs der Amazon-Aktie maßgeblich beeinflussen.

KI-Investition als Wachstumsmotor?

Amazon plant, seine Investition in Anthropic im Laufe der Zeit auf 4 Milliarden Dollar zu erhöhen. In einer Mitteilung an Kunden erklärte das Investmentunternehmen Wedbush,...