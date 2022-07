Amazon-Aktie: Neue Höchststände sind wohl nur eine Frage der Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Zinswende, der Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe sowie anhaltende Inflations- und Rezessionsängste haben die Aktienmärkte im ersten Halbjahr weltweit belastet und bei den meisten Einzeltiteln zu starken Kursverwerfungen geführt. Der S&P 500 büßte seit Jahresbeginn mehr als 20 Prozent an Wert ein und erlebte damit das schwächste erste Halbjahr seit über 50 Jahren. Eine schlechtere Performance in den ersten… Hier weiterlesen