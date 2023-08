Amazon-Aktie: Kursziel erhöht von Credit Suisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Experten der Wedbush-Analysten prognostizieren, dass die Amazon-Aktie im zweiten Quartal des aktuellen Jahres von einem günstigen makroökonomischen Umfeld profitieren könnte. Insbesondere könnten eine Zunahme bei den Ausgaben für Abonnements, Online-Einkäufe, Amazon Web Services (AWS) und Werbung einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Aktienkurse haben. Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass das Potential für weitere Kurssteigerungen durch aktuelle Markttrends möglicherweise limitiert sein könnte.

Amazon vervierfacht Prime-Lieferungen

Jüngst veröffentlichte Amazon beeindruckende Statistiken: Die Liefermengen am selben oder nächsten Tag an US-Prime-Kunden haben sich gegenüber 2019 fast vervierfacht und überstiegen in diesem Jahr die Marke von 1.8 Milliarden Paketen. Dank einer Reorganisation ihres Betriebsnetzwerks...