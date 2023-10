Amazon-Aktie: Kuiper hebt ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Jakob Ems (Gurupress.de)

Die Amazon-Aktie hat in den vergangenen Handelswochen eine Achterbahnfahrt erlebt. Nach einem Abschluss der letzten Handelswoche bei 128 USD und einer positiven prozentualen Veränderung von 0,79 % zeigt sich bei einem 30-Tage-Rückblick ein Minus von etwa 7 %. Diese Volatilität tritt in einen interessanten Kontext: Amazon hat kürzlich sein ambitioniertes Kuiper-Projekt für satellitengestützte Internetverbindungen gestartet. Damit steigt das Unternehmen in den Konkurrenzkampf mit Elon Musks Starlink ein.

Zwar ist der 200-Tage-Durchschnitt (GD200) steigend und liegt bei 114 USD, der 100-Tage-Durchschnitt (GD100) ist jedoch ebenso steigend, aber der Kurs der Amazon-Aktie liegt aktuell darunter. Die gemischten Signale werfen die Frage auf: Wohin geht die Reise für Anleger?