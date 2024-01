Amazon Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Relative Strength Index, oder RSI, für die Amazon-Aktie liegt bei 31,81, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Amazon verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

In den vergangenen zwölf Monaten haben 32 von insgesamt 33 Analysten die Amazon-Aktie als "Gut" eingestuft, während nur eine Einstufung als "Neutral" erfolgte. Auch für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 157,74 USD, was einen Anstieg um 1,55 Prozent vom letzten Schlusskurs (155,34 USD) bedeutet, und somit zu einer Empfehlung als "Neutral" führt.

Auf fundamentaler Basis wird die Amazon-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 69,3 liegt, was ein deutlicher Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,58 darstellt. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. Insgesamt werden die Analysten-Einschätzungen daher als "Gut" bewertet.

