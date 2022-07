Amazon-Aktie: Kann es endlich besser werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser, in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei der Amazon-Aktie einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit: Der Stand! Die Amazon-Aktie konnte sich in der letzten Woche deutlich erholen, doch diese Woche stand wieder im Zeichen der Kursverluste, die den Wert wieder in Richtung der 100-Dollar-Marke fallen lassen. Die Entwicklung! Noch vor dem Aktiensplit… Hier weiterlesen