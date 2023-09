Amazon Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Per 08.09.2023, 05:13 Uhr wird für die Aktie Amazon am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 137.07 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Internet Einzelhandel".

Wie Amazon derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Amazon als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 40 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 143,21 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 3,89 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 137,85 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Amazon investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,56 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Amazon ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 142,53 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 407 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,11 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

