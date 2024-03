Amazon Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon wird derzeit als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Durchschnitt der Branche für Internet- und Katalog-Einzelhandel. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 59,5, was einen Abstand von 67 Prozent zum Branchen-KGV von 35,62 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Amazon mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 % für Internet- und Katalog-Einzelhandel. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index für die Amazon-Aktie zeigt einen neutralen Titel an. Der RSI7-Wert beträgt 37,82 und der RSI25-Wert liegt bei 32,23. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend getrübt war. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Amazon-Aktie führt.

