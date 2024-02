Amazon Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, so die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen rot, während positive Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Besonders negativ diskutierten die Anleger in den letzten Tagen über Themen, die das Unternehmen Amazon betreffen. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 5 "Schlecht"-Signale (bei 2 "Gut"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht" Bewertung führte. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Amazon in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Amazon wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Amazon mit einer Rendite von 78,72 Prozent eine überdurchschnittliche Performance von mehr als 88 Prozent. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,53 Prozent. Auch hier liegt Amazon mit 86,25 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die gleitender Durchschnittskurs der Amazon beläuft sich mittlerweile auf 138,56 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 174,99 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,29 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit hat einen Stand von 158,42 USD, was die Aktie mit +10,46 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

