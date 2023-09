Amazon-Aktie: Ist die Rallye jetzt vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Amazon-Aktie (WKN: 906866) ist in den vergangenen 5 Tagen mit -6,6% Kursverlust in eine handfeste Korrektur gerutscht. In der Nacht auf Donnerstag wurde nun bekannt, dass Amazon auf seine geplante Drittanbietergebühr verzichten wird. Neben einer Kartellklage drohen eiskalte Makro-Gegenwinde. Müssen sich Anleger des Online-Riesen jetzt warm anziehen?