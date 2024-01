Amazon Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Aktienkurs von Amazon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,55 Prozent erzielt, was 58,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11,02 Prozent liegt. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,39 Prozent, wobei Amazon aktuell 72,94 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im zurückliegenden Monat gab es 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 151 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Amazon im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Internet- und Katalogeinzelhandel (3,37 %) keine Dividenden aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amazon-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

