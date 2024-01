Amazon Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon-Aktie: Analyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Amazon-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,4 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Amazon-Aktie eine Rendite von 69,55 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Amazon mit 76,6 Prozent deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Amazon in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Amazon-Aktie gemessen, was auf ein gefallendes Interesse hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amazon-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine Situation, die weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Bewertungen für die Amazon-Aktie, wobei die Rendite und die Stimmungsschwankungen für ein uneinheitliches Bild sorgen. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

