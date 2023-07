Amazon-Aktie: Die Folgen von kriminellen Machenschaften sind nicht rentabel!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

In den Vereinigten Staaten hat eine Ex-Mitarbeiterin von Amazon in der Zeitspanne von August 2020 bis März 2022 durch gefälschte Rechnungen an Lieferanten etwa 10 Millionen US-Dollar unrechtmäßig erlangt. Zusammen mit verschiedenen Komplizen nutzte sie dieses Geld, um ihren aufwendigen Lebensstil zu finanzieren.

Die ehemalige Betriebsleiterin leistete sich ein Haus im Wert eines Millionen Dollar und besaß sowohl einen Tesla als auch einen Lamborghini – Luxusgüter, die sicherlich über dem Durchschnitt liegen. Eine ihrer Mittäterinnen zeigte ebenfalls keine Zurückhaltung bei Ausgaben.

Amazon: Die Justiz greift hart durch

Sehr wahrscheinlich war es dieser Aufwand an Luxus, der letztendlich zum Auffliegen des Schwindels führte und einen Gerichtsprozess zur Folge hatte. Laut “Business Insider” endete dieser Prozess nun mit einer...