Amazon Aktie: Eine neue Chance!

Die Amazon-Aktie wird auf der Grundlage der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 130,05 USD, was einer Abweichung von +18,89 Prozent vom letzten Schlusskurs von 154,62 USD entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Ebenfalls liegt der letzte Schlusskurs von 147,23 USD über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amazon-Aktie liegt bei 29,6, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Amazon-Aktie zeigt gemischte Signale. Obwohl überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, wurden auch "Schlecht"-Signale gemessen. Insgesamt wird die Bewertung für das Anleger-Sentiment daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich der Amazon-Aktie haben in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Amazon-Aktie auf der Grundlage der technischen Analyse eine positive Bewertung, während das Anleger-Sentiment und die Stimmung in den sozialen Medien gemischte Signale zeigen.

