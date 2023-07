Amazon-Aktie: Eine gewaltige Erfolgsgeschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das Amazon-Papier hat kürzlich einen neuen Jahresrekord von 136,65 US-Dollar erzielt, genau genommen am Freitag, dem 14. Juli. Seitdem sichern risikoscheue Investoren ihre Gewinne ab – zum einen aufgrund der beeindruckenden Performance der Amazon-Aktie im Jahr 2023 mit einem Plus von etwa 50 Prozent und zum anderen wegen der anstehenden Quartalsberichte am heutigen Handelstag, dem 27. Juli. Im momentan sehr bullischen Markt steigt allerdings stets das Risiko überhöhter Erwartungen bei Anlegern und Investoren – und trotz starker Resultate kann ein Aktienwert verlieren.

Die Großwetterlage in Bezug auf die Amazon-Aktie

Von charttechnischer Seite betrachtet bleibt das Bild jedoch positiv: Die Monatskerzen – eine gebräuchliche Darstellung zur allgemeinen Marktlage – zeigen sich weiterhin bullish. Erst wenn die Aktie auch unter...