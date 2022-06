Amazon-Aktie: Eine absolute Neuheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

In der abgelaufenen Handelswoche ist einiges bei Amazon passiert. Zuletzt gab es einige positive Signale, wodurch die Aktie um 4,6 Prozent angezogen hat. Amazon-Aktie im Fokus der Analysten Neue Mitarbeiter: Amazon hat bekannt gegeben, dass man bis 2022 rund 2.000 neue Mitarbeiter in Spanien einstellen will. Dies sei Teil des Plans, die Zahlen der Mitarbeiter in dem europäischen Land bis… Hier weiterlesen