Amazon Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Amazon. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass Amazon weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Amazon langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 31 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Im zurückliegenden Monat gab es 3 "Gut"-Empfehlungen und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 158,67 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Amazon beträgt 0 Prozent, was 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon beträgt aktuell 73,03, was 95 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 37 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

