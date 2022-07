Amazon-Aktie: Damit rechnet niemand

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Über 5 Prozent ging es abwärts für die Amazon-Aktie, nachdem Wal-Mart, der weltweit größte US-Einzelhändler, am Montag, dem 25. Juli eine Gewinnwarnung bekanntgab. Angesicht der hohen Inflation auch in den USA blickt das Unternehmen skeptischer auf den Verlauf in 2022 - und warnte vor einem Gewinnrückgang. Wal-Mart muss - um seine Lager zu leeren und Waren zu verkaufen - angesichts… Hier weiterlesen