Amazon Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Amazon beträgt derzeit 69,3 und liegt damit um 88 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 36. Dies weist darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Amazon wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungslage führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Amazon zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Amazon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurden die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien besonders negativ gegenüber Amazon bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Zusätzlich wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist. Die Redaktion hat außerdem 5 exakt berechenbare Signale herausgefiltert, die ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen.

In Bezug auf die Dividende weist Amazon im Vergleich zum Branchendurchschnitt Internet & Katalog Einzelhandel eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,37 Prozentpunkte weniger als den üblichen Durchschnitt von 3,37 % entspricht. Dies führt ebenfalls zur Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Amazon derzeit nicht zu den attraktivsten Anlageoptionen zählt und daher mit Vorsicht zu betrachten ist.

Sollten Amazon Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Amazon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amazon-Analyse.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...