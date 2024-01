Amazon Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Amazon schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Internet- und Katalog Einzelhandel. Die Differenz beträgt 3,43 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,43 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Amazon ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", mit 32 Kaufempfehlungen, 1 neutralen Empfehlung und keiner negativen Bewertung. Kurzfristig ergeben sich 3 Kaufempfehlungen, 0 neutrale Empfehlungen und 0 negative Bewertungen, was zu einer aktuellen Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Amazon liegt bei 157,74 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -0,01 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Amazon eine Rendite von 59,73 Prozent auf, was mehr als 63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,88 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Amazon mit einer Rendite von 68,61 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung bei Amazon festgestellt werden, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was insgesamt zu einer Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Amazon kaufen, halten oder verkaufen?

